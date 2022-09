Fermement opposés à la 5G de Free Mobile, ils collectent des fonds pour aller devant le tribunal

Le projet d’installation d’une antenne-relais fait l’objet d’une opposition de la part des riverains, prêts à aller jusqu’au tribunal s’ils récoltent l’argent nécessaire.

Si un pylône se dresse dans la forêt, peut-on s’y opposer ? Dans la commune de Longeville-sur-Mer en Vendée, c’est en effet le cas. Le projet de Free Mobile de s’installer dans la commune remonte à l’été 2020 et fait de nouveau parler de lui.

Il y a deux ans, Free dépose une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie pour implanter un pylône 5g de plus de 35 mètres de haut sur le lieu-dit de la Casse-de-la-Bonne-Femme. La mairie s’est dans un premier temps opposée à l’idée, refusant d’accorder le permis “car on pensait q(j’vue la parcelle était située dans une zone de boisement remarquable” explique Annick Pasquereau, la maire.

Après un recours gracieux de l’opérateur, mettant en avant “l’utilité publique” du pylône et une analyse plus poussée de la demande montrant que la parcelle concernée n’était pas en zone classée, la municipalité accepte finalement la construction du site. Des riverains se mobilisent en opposition à cette installation et le panneau indiquant les travaux à venir a été retiré. Voyant cela, les riverains pensaient “sincèrement que nous avions été entendus et les travaux annulés” explique l’un d’entre eux.

Cependant, cet été, certains riverains s’aperçoivent que le panneau est de retour, sans inscription affichée. « On a dû faire nos propres recherches. C’est finalement complètement par hasard que nous avons découvert que la construction de l’antenne était toujours d’actualité et que les travaux devaient démarrer lundi 5 septembre » détalle Gaël Boire, opposant au projet.

Les riverains mécontents se sont réunis au sein d’un collectif et ont lancé une pétition avec “déjà plus de 3000 signatures“. Ils bloquent également le chantier qui devait démarrer le 5 septembre. Outre les habituelles craintes pour les risques potentiels de la 5G sur la santé, ces derniers font également valoir “un risque de perturbation pour la faune sauvage”, mettant en avant également la présence de plusieurs ruches à moins 100m de l’antenne. « Sans compter l’impact paysager… On parle quand même d’une antenne de 38 mètres au milieu d’une forêt ! » ajoutent-t-ils.

Autre motif d’opposition pour eux : l’utilité publique invoquée par Free Mobile pour installer son antenne ne leur paraît pas valable. En effet, le secteur ne se situe pas en zone blanche avec une couverture de la part des 4 opérateurs et trois antennes déjà implantées dans un rayon de 2km. Un riverain présent lors du blocage argue que “dans une période où l’on prône la sobriété énergétique, il va falloir qu’on nous explique que est l’intérêt de mettre une antenne ici.”

La préfecture ainsi que des élus départementaux ont été interpellés mais les riverains se préparent en cas de refus d’assistance de leur part. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer des démarches en vue de lancer un recours devant le tribunal.

Source : Ouest-France

