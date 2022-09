Free annonce une nouveauté attendue pour Oqee sur les iPhone et iPad

Passer de son iPhone à son grand écran va devenir bien plus simple sur Oqee, qui annonce la disponibilité de Chromecast sur iOS.

Une nouveauté bien pratique est en cours de déploiement chez Oqee. En effet, dans la version 1.14.0 de l’application dédiée aux iPhone et iPad, l’opérateur de Xavier Niel a intégré la fonctionnalité Chromecast.

Cette dernière permet, pour les iPhone et iPad tournant sous iOS 12 et versions plus récentes, de diffuser directement le contenu que vous regardez sur votre appareil mobile directement sur un téléviseur ou autre appareil compatible, tournant sous Android TV comme la Freebox mini 4K par exemple.

Regarder son programme sur son iPhone c'est bien, le regarder sur grand écran grâce au Chromecast c'est mieux 😉 Suite à vos demandes, l'option Chromecast est maintenant disponible sur vos iPhone et iPad (1.14.0) 🔥📱 Pour télécharger l'app : https://t.co/0UWHUP41K6 pic.twitter.com/ojMdaVfWBJ — OQEE by Free (@OQEEbyFree) September 13, 2022

L’annonce vient d’être faite et le déploiement est progressif, il faudra peut être attendre quelques temps avant de pouvoir faire cette mise à jour. Pour rappel, Oqee sur mobile est désormais inclus pour les abonnés Freebox Delta, Pop, Révolution et mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox