Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : l’application France.tv lance une évolution

La publicité en début de lecture a été bloquée sur l’application france.tv en cas de reprise d’une vidéo.

Avec l’application de France tv, vous pouvez regardez sur de nombreux supports, tous vos programmes et émissions en direct et replay, de nombreux extraits et avant-premières. Toutes les thématiques sont présentes, comme les séries et fictions du groupe, de l’actualité, des commentaires, de la culture, du divertissement, ou encore du sport et des programmes pour enfants via Okoo. Dès 6 h du matin, il est aussi possible de retrouver vos programmes TV du soir. Les chaînes du groupe sont également accessible en live, le tout agrémenté de fonctionnalités comme la reprise de vos vidéos en cours de lecture, mettre en favori vos programmes préférés ou encore bénéficier des recommandations de vidéos basées sur ce que vous aimez et le téléchargement hors connexion.

Dans cette nouvelle version déployée sur Apple TV et Android TV (Freebox Pop et mini 4K), la publicité en début de lecture a été bloquée dans le cas où vous reprenez une vidéo. Des correctifs ont également été livrés. De quoi satisfaire les utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox