Free lance un nouveau concours réservé à ses abonnés mobile

Une PS5, un iPhone 13 et d’autres lots sont à gagner.

Surveillez vos appels ! Free annonce aujourd’hui le lancement d’une loterie en ligne avec plusieurs lots à gagner. Sont mis en jeu une PS5, un iPhone 13, un ordinateur portable OMEN dédié au gaming et deux places pour le match PSG-OM.

Réservé aux personnes étant abonnés à un forfait Free Mobile, le concept est assez particulier. Vous pouvez y participer jusqu’au 19 septembre prochain et pour cela, il suffit de s’inscrire en suivant ce lien en remplissant le formulaire avec votre numéro Free Mobile ainsi que votre adresse. L’opérateur précise qu’il est possible de participer même si vous êtes client mobile depuis peu et invite bien sur à prendre une de ses offres.

pov : @youssouphadiaby t'appelle sur ton téléphone et te fait gagner un iPhone 13 👀 Si t'es chaud, inscris-toi par ici : https://t.co/J1VtQy1g4x pic.twitter.com/onyb9w6sw3 — Free (@free) September 15, 2022

Une fois le concours terminé, c’est une véritable loterie qui se déroulera sur le compte Tik Tok officiel de Free, à 19h le 22 septembre. Durant ce direct, le comédien YoussGang appellera les heureux tirés au sort pour les avertir qu’ils ont gagné l’un des lots mis en jeu.

