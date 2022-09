Mediawan (Xavier Niel) reste champion de la production de fictions TV en France, la concurrence ne peut pas suivre

Le leadership de Mediawan se confirme à nouveau, après un court passage à la deuxième place en 2020.

La fiction en France, c’est Mediawan et de loin. Chaque année, le magazine “Écran Total” dévoile son classement des producteurs de fictions et la Spac fondée par Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Matthieu Pigasse s’installe de nouveau à le première place. La société a en effet enregistré plus de 116h de fiction diffusée sur la saison 2021-2022 (en volume horaire, en prime time sur les chaînes de télévision ou sur les plateformes).

Parmi les programmes phares dans lequel Mediawan est impliqué, on peut compter HPI (Septembre productions), série star sur TF1 ou Le Flambeau (Making Prod) pour Canal+ et bien d’autre comme Clem (Merlin Productions), Tandem (DEMD Productions… Le podium a également vu arriver une nouvelle société à la deuxième place : Federation Entertainment, avec 63h22 de fictions diffusée, qui occupait la 4e place l’an dernier. Viennent ensuite clôturer la marche Tetra Media, UGC et Newen pour ce qui concerne le Top 5.

Mediawan continue d’être ambitieux et a annoncé récemment sa volonté de “construire un pont entre l’Europe et les États-Unis”, en initiant la création de Blue Morning Pictures, dans le but de produire des films et des séries premium pour les plateformes américaines.

Source : Ecran Total via les Echos

