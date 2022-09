Clin d’oeil : Xavier Niel, le pharaon des télécoms

Une reconstitution réalisée par des scientifiques a permis de découvrir le visage Ramsès II, un faciès qui pourra sembler plutôt familier.

Xavier Niel aurait-il de lointaines origines dans la noblesse égyptienne ? Grace au travail d’une équipe scientifique des université John Moores de Liverpool et du Caire sur le crâne du pharaon le plus connu Ramsès II, l’émission “Des racines et des ailes” a révélé une reconstitution de son visage.

Un travail de longue haleine en étudiant chaque détail du crâne puis une modélisation 3D basée sur les modèles de représentation du pharaon jusqu’à aboutir à une modélisation saisissante du roi d’Égypte mort il y a maintenant 3300 ans. Avec une surprise pour les fans de télécoms…

Crédit image : FranceInfo

En effet, cette modélisation de Ramsès II à l’âge de 45 ans ressemble à s’y méprendre à Xavier Niel. Le principal intéressé s’en est d’ailleurs amusé sur Twitter.

Les commentaires de Sahar Saleem, en charge du projet à l’université du Caire, ont donc de quoi le flatter : “c’est vraiment un très beau roi. Il est tellement égyptien. Il ressemble à ces visages que je croise tous les jours dans les rues du Caire et d’Égypte.” Le fondateur de Free n’est d’ailleurs pas le seul à s’être amusé de cette ressemblance, les internautes y allant de leurs meilleurs jeux de mots.

De plus, il ne s’agit pas de la seule modélisation faite de Ramsès II, puisque les scientifiques se sont également attelés à montrer à quoi ressemblait le pharaon à 91 ans. Un aperçu de l’avenir pour le créateur de la Freebox ?

Source et crédit image : France Info

