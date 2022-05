Netflix dévoile une bande-annonce pour son prochain animé, “Les Murs vagabonds”

Netflix dévoile une bande-annonce pour “Les Murs vagabonds“, son futur animé.

Découvrez la bande-annonce de “Les Murs vagabonds” un film animé originale Netflix dès le 16 septembre 2022. Réalisé par Hiroyasu Ishida et Hayashi Mori l’histoire raconte celle de Kosuke et Natsume, deux amis d’enfance qui ont grandi dans le même immeuble. Un jour d’été, les deux collégiens découvrent un bâtiment sur le point d’être démoli, et se retrouvent soudain en proie à un étrange phénomène, entourés d’un vaste océan à perte de vue. Avec au casting :