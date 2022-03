Gare aux effets d’annonce Free Mobile, les impayés sur vos factures peuvent devenir incontrôlables… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les promesses et les annonces, c’est à double-tranchant !

Sans donner de date, Free Mobile annonce prévoir de lancer le SMS WiFi. Une nouvelle annonce qui fait suite au lancement de la VoWiFi pour ses abonnés au forfait 210 Go, mais qui laisse beaucoup de nos lecteurs circonspects. Les retards sur la VoLTE et la limitation de la VoWiFi sont encore bien présents dans l’esprit des Freenautes…

Au point même où certains s’interrogent sur la source de ce retard.

Quel abonné Free Mobile a le plus d’intérêt pour Free ?

L’opérateur de Xavier Niel a présenté la semaine dernière d’excellents résultats annuels, y compris sur le mobile. Son talon d’Achille reste le même : son forfait à 2€, dont la base d’abonné s’étiole avec le temps. Mais certains se questionnent : que vaut-il mieux avoir : un abonné à 19.99€ ou 10 abonnés à 2€ ? Pour Free, tout est une question d’équilibre…

Gare à l’escalade de factures impayées

Les mauvais payeurs sont sanctionnés, mais parfois la punition s’avère être une “double peine“. L’association 60 millions de consommateurs s’est en effet penchée sur les pratiques de divers secteurs en cas de facture impayées et dans le milieu des télécoms, la note peut être salée. Et certains témoignages en attestent avec en plus un nouvel acteur pouvant rentrer dans l’arène si vous êtes déjà en difficulté financière !

La fidélité, plus facile quand on parle de fixe que de mobile

Les quatre opérateurs nationaux ont tous désormais publié leurs résultats annuels. De quoi dresser un classement en matière de nombre d’abonnés par segment au 31 décembre 2021. Des variations qui continuent, mais qui fait remarquer aux Freenautes qu’il est tout de même plus facile de changer régulièrement d’opérateur mobile que de box.

Free pourrait racheter un autre opérateur, tout bénef pour les abonnés !

Rien n’est fait, mais la porte n’est pas fermée. Passer de quatre à trois opérateurs en France, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free en parlent volontiers mais personne n’est aujourd’hui vendeur. Cependant, si la situation se présentait, Free a annoncé qu’il se portera volontaire pour reprendre l’un de ses concurrents. Certains voient cela comme une bonne idée pour s’assurer d’accéder à des services jusque là inaccessible pour eux.

Quand d’autres voient en cette annonce une possible blague un peu trop en avance…