Bouygues Telecom annonce une nouvelle manière d’alimenter ses sites mobiles, une première en France

L’opérateur est le premier en France à utiliser de l’hydrogène vert pour alimenter certains sites mobiles.

Une solution innovante pour bien moins d’émissions de CO2 pour les activités de l’opérateur. La filiale de Bouygues annonce en effet la mise en place d’une solution d’alimentation en énergie à partir d’hydrogène vert sur certains sites du réseau mobile. Une solution innovante qui “permet d’améliorer significativement l’empreinte environnementale de ses activités, avec une réduction de 70% des émissions de CO2 et un niveau sonore divisé par 100 (-20dB) par rapport à un groupe électrogène thermique“, explique l’opérateur.

Cette initiative est permise par un partenariat avec Bouygues Energies & Services ainsi que PowiDian, spécialiste en solution d’énergie renouvelable. Elle concerne tant des installations ponctuelles que pérennes sur le réseau mobile de l’opérateur. “Les besoins de surplus de couverture mobile sont de plus en plus fréquents lors d’opérations évènementielles comme lors des compétitions sportives, salons ou festivals” détaille Bouygues Telecom, tout en expliquant que cette nouvelle solution “est une réponse concrète à certains lieux isolés et difficiles d’accès qui sont en attente de raccordement électrique” pour les sites permanents.

Concernant ces sites permanents, un premier déploiement a été effectué dans les Bouches-du-Rhônes, en remplaçant un groupe électrogène thermique par un groupe électrogène hydrogène via la solution Hyvision développée par Bouygues Energies & Services. Si pour l’instant un seul site mobile 4G est concerné, d’autres départements vont prochainement pouvoir en bénéficier, explique la filiale du groupe de BTP. Pour les connexions temporaires, l’opérateur a développé BTruck5G, présentée comme “la solution ultime pour apporter l’ultra haut débit sur des évènements temporaires“. Elle prendra la forme de camions pensés et conçus par Bouygues Telecom, embarquant des équipements 5G et “installés partout en France“.

“Cette solution d’alimentation en hydrogène vert est une nouvelle illustration de notre engagement pour concilier numérique et environnement au bénéficie des territoires et de notre volonté à investir dans des innovations utiles” explique Jean-Paul Arzel, directeur général adjoint, Technique, Réseau et Système d’information de Bouygues Telecom. Les opérateurs ont en effet tous lancé plusieurs initiatives dans le but de proposer un numérique et des réseaux plus respectueux de l’environnement, comme Iliad/Free avec ses 10 engagements pour le climat.