Abonnés Freebox, Livebox, Bbox : 6play va s’enrichir des contenus de Vice, vous pourrez en profiter gratuitement

Le service de rattrapage d’M6 va s’étoffer grâce à un nouveau partenariat avec Vice Media. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs orphelins de l’arrêt de la chaîne Vice TV il y a quelques mois.

Reculer pour mieux sauter. Après la fin de son partenariat avec Canal+ et l’arrêt de sa chaîne française en novembre 2021, Vice a alors annoncé sa volonté d’amorcer une nouvelle stratégie de diversification de son modèle de distribution et de licensing de contenus, avec de nouvelles collaborations attendues dans l’Hexagone.

On en voit aujourd’hui la couleur, et tous les utilisateurs français pourront en profiter. Dans le cadre du développement de l’offre de contenu exclusif à sa plateforme AVOD, le groupe M6 a annoncé hier la signature d’un partenariat entre 6play et la filiale de distribution internationale de Vice Media, un groupe de médias engagé initialement développé autour du magazine Vice créé en 1994.

“Cet accord vise à enrichir le catalogue de la plateforme et à rendre accessible gratuitement le meilleur des programmes Vice avec plus de 100 heures de contenus. Il permet également à ces contenus de profiter d’une visibilité exceptionnelle auprès des utilisateurs de 6play, plateforme AVOD la plus affinitaire auprès des 15/34 ans”, annonce un communiqué.

Parmi les titres qui seront bientôt disponibles sur 6play, plusieurs programmes francophones comme Thérapie, série d’interviews de personnalités charismatiques menées par le psychanalyste Fernando de Amorim ; Real par Soul Sisters, documentaire qui suit le quotidien d’un salon de coiffure afro parisien ou encore Au camion, pour partir à la rencontre des meilleurs camions à pizza de France en compagnie du Chef étoilé Romuald Royer. Ce nouveau partenariat inclura aussi des programmes internationaux avec notamment Dark Side of the 90s, Rise Up, The Story Of, Gaycation, The Trixie and Katya Show et la série What Would Diplo Do?.

La stratégie d’acquisition de contenus exclusifs mise en place depuis plusieurs années par 6play permet à la plateforme d’offrir chaque jour à ses 28,5 millions d’utilisateurs actifs un catalogue large de programmes, films et séries dans son offre AVOD, financée par la pub. Le groupe dirigé par Nicolas de Tavernost est entré dans la bataille sur ce segment en septembre 2021 dans le but de rivaliser avec Pluto TV ou encore Mango de Molotov. Ces premiers pas se sont caractérisés par le lancement d’une offre cinéma à travers de nouveaux partenariats, notamment avec Sony. Pas moins de 25 longs-métrages étaient alors proposés.