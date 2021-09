Freebox : 6Play s’enrichit d’une offre cinéma gratuite pour tous, découvrez la

M6 lance ce 1er septembre son offre cinéma gratuite en AVOD dans son service de replay.

Après myTF1 et son nouveau service intégré “Stream”, M6 passe à l’AVOD pour son replay. Comme annoncé en juillet dernier, 6Play ajoute une nouvelle corde à son arc avec un nouveau service de vidéo gratuit à la demande grand public, financé par la publicité.

Le groupe dirigé par Nicolas de Tavernost entre ainsi dans la bataille de l’AVOD dans le but de rivaliser avec Pluto TV ou encore Mango de Molotov. Ces premiers pas se caractérisent aujourd’hui par l’arrivée d’une offre cinéma en exclusivité à travers de nouveaux partenariats, notamment avec Sony. Des films cultes comme “Big Fish”, “Super Blonde”, “Sept vies” ou “Ace Ventura” sont accessibles gratuitement, avec l’intégration de publicités.

Au total, pas moins de 25 longs-métrages internationaux et francophones sont proposés (Coup de foudre à Manhattan, Nuits blanches à Seattle, Bienvenue à Gattaca, The Green Hornet (1er octobre), Détective et Chats, Burlesque, Julie et Julia, Closer : entre adultes consentants, Rien que pour vos cheveux, Le sourire de Mona Lisa, Aussi profond que l’océan, Les quatre filles du docteur March, Supergrave, Amour et Amnésie, Belle comme la femme d’un autre, Pourquoi pas moi ? ou encore 13m2, quartier VIP, La confrérie des larmes, Métroland et La pièce : Les derniers seront les premiers). L’offre est dès à présent disponible sur les box des opérateurs et notamment les Freebox.

Côté séries, des productions comme “Les Kennedy” et “Flemming” devraient être prochainement disponibles. Un accord a d’ailleurs été trouvé avec Mediawan, de quoi voir débarquer des séries animées comme “Cobra”, “Princesse Sarah” ou “L’école des champions”.

Enfin, 6Play va créer des chaînes numériques. Après “100 Foot%” lancée sur la plateforme à l’occasion de l’Euro 2020, d’autres canaux viendront bientôt s’ajouter à la liste comme “Chef TV” ou “Le Live by 6play”, dédiée au direct (concerts, stand-up). Des chaînes éphémères seront également de la partie comme Shark TV ou Fictions de Noël.