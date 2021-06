MyTF1 évolue et s’inspire d’une plateforme récente avec des diffusions thématiques

La plateforme de replay de TF1 s’inspire de Pluto TV, et propose plusieurs “chaînes” thématiques.

Une évolution inattendue. MyTF1 propose désormais une section nommée “stream“, rappelant clairement le fonctionnement des diffusions en direct proposées sur la plateforme Pluto TV.

Vous pouvez ainsi retrouver sur la plateforme différentes “chaînes”, linéaires proposant des contenus variés, allant du thriller à la comédie en passant par les sagas de l’été, mais aussi des flux dédiés à certains programmes en particulier, notamment sous le soleil. Au total, 18 flux sont diffusés, répartis dans 6 catégories : Fictions françaises, séries étrangères, manga, movies, divertissement et life-style.

Comme pour la plateforme Pluto TV, il est ainsi possible de connaître l’avancée du programme avant de s’y lancer et de connaître le programme qui suivra. Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle section propose une publicité avant le lancement de votre programme. Un bémol cependant pour le lecteur, qui ne permet aucun contrôle sur la diffusion : ni sous-titres, ni réglage de qualité et encore moins de star-over. Vous pouvez simplement compter sur le réglage du volume.

Pour rappel, il faut posséder un compte gratuit pour visionner du contenu sur MyTF1, vous pouvez pour cela utiliser votre mail, votre compte facebook ou votre identifiant Apple.