Choc des smartphones 5G dans la boutique Free Mobile : Vivo Y72 5G ou Xiaomi Mi 10T Lite ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Vivo Y72 5G et Xiaomi Mi 10T Lite, tous deux affichés à 299 euros grâce à des ristournes de 20 et 30 euros.

L’écran : Xiaomi

On a une dalle IPS à chaque fois, des diagonales assez proches et une définition Full HD+. Le Xiaomi se montre toutefois plus intéressant avec son taux de rafraîchissement plus élevé pour plus de fluidité en navigation et en jeu, mais aussi avec son poinçon plus petit et plus discret.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (6,67 pouces, FHD+, IPS, 120 Hz et poinçon centré) Vivo Y72 5G (6,58 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances : Vivo

Les deux smartphones embarquent une plate-forme 5G avec un processeur octa-core 2,2 GHz. Le Vivo offre un peu de mémoire vive, ce qui ne se refuse pas.

Notre classement :

Vivo Y72 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 et mémoire vive 8 Go) Xiaomi Mi 10T Lite (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM)

La photo : ex æquo

Les deux smartphones offrent globalement la même configuration photo, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. Ils ont un capteur principal de 64 Mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 Mégapixels et un capteur à selfies de 16 Mégapixels. Le Xiaomi Mi 10T Lite ajoute un quatrième capteur, de 2 Mégapixels. Pas de quoi creuser l’écart sur le papier ou à l’usage.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant) Vivo Y72 5G (64/8/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Les capacités de batterie ne sont pas très éloignées. En revanche, la puissance de charge est presque deux fois plus élevée pour le Xiaomi. Le chargeur est d’ailleurs inclus dans la boîte.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (batterie 4820 mAh et charge 33 Watts) Vivo Y72 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Le Xiaomi Mi 10T Lite marque des points avec son écran plus fluide et sa charge plus rapide. On peut y ajouter le double haut-parleur stéréo, toujours bienvenu en vidéo et en jeu. Le Vivo Y72 5G n’est pas totalement largué face à son rival, loin de là. Il en propose simplement moins sur plusieurs aspects.