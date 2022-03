Free marque un triplé dans une grande ville et va signer un doublé dans une autre

Free annonce l’inauguration ce 30 mars de sa troisième boutique à Saint-Etienne. En parallèle, l’opérateur renforcera bientôt sa présence à Dijon.

“Saint-Etienne : une étoile sur le maillot et bientôt 3 boutiques”, a prévenu Free le 21 octobre dernier. Plus de cinq mois plus tard, c’est le grand jour, l’opérateur inaugurera ce mercredi 30 mars un nouveau Free Center, son 166e, dans le chef-lieu du département de la Loire, plus précisément au sein du centre commercial Centre Deux, Rue des Docteurs Charcot.

Les habitants de cette ville de 171 000 habitants pouvaient déjà se rendre depuis 2013 dans la boutique Free place du Peuple au centre-ville et depuis mai 2021 dans le centre commercial Aushopping de Villars, en périphérie.

Stéphanoises, Stéphanois,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à #SaintEtienne.

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT895Vs pic.twitter.com/4UUIAi4Z9l — Free (@free) March 29, 2022

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Free annonce également l’ouverture prochaine d’une seconde boutique à Dijon préfecture du département de la Côte-d’Or et chef-lieu de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un premier Free Center a ouvert ses portes en 2013 dans la ville au sein de célèbre centre commercial La Toison d’Or. Dans les prochaines semaines ou mois, plusieurs villes accueilleront les espaces de vente et découverte de Free, comme Mantes-la-Jolie, Bergerac, Montbéliard, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.