Álex Pina renouvelle son accord avec Netflix et lève le voir sur une série inspirée de la pandémie

Álex Pina, scénariste de “La Casa de Papel”, renouvelle son accord avec Netflix et écrit une série inspirée d’un article post pandémie.

Après “La Casa de Papel“, ainsi que”Sky Rojo“,”White Lines et un spin-off de “La Casa de Papel” mettant en vedette le personnage de “Berlin“, dont la sortie est prévue pour 2023. De plus, Álex Pina dévoile son prochain projet inspiré d’un article d’un journal espagnol sur l’augmentation de l’achat de bunkers après la pandémie. Pour le moment, le nom n’est pas encore connu.

“Nous sommes très excités de rester une maison pour lui“

Álex Pina a déclaré que la plateforme lui avait permis de produire “des projets risqués et différents, qui ont été écrits en toute liberté“. “Cette nouvelle étape est une extension de la confiance alors que nous nous tenons aux côtés de certains des plus importants créateurs de fiction contemporaine et comblons les écarts qui existaient jusqu’à tout récemment entre l’Amérique du Nord et le reste du monde” a ajouté le scénariste.

“Pina est un conteur innovant et créatif qui a inspiré les fans et les aspirants créateurs du monde entier. Après la grande aventure qui a été “La Casa de Papel”, nous sommes très excités de rester une maison pour lui“, s’est exprimé Diego Ávalos, vice-président de Netflix Espagne et Portugal.

Source : Deadline