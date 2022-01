Les abonnés négocient avec Free, Oqee et ses règles ne font pas l’unanimité… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les astuces des abonnés pour obtenir des tarifs préférentiels

La politique de fidélisation et de rétention se poursuit chez Free. Lancée fin 2018 pour faire face à une perte d’abonnés sur le fixe, cette stratégie peut réellement s’avérer avantageuse pour les clients, en tout cas pour leur portefeuille. Nous vous relations notamment les négociations d’un abonné Freebox Révolution depuis sept ans, qui a réussi à obtenir 10€/mois de réduction sur son abonnement pendant un an, contre un nouvel engagement. La pratique est connue des Freenautes assidus, qui n’hésitent pas à en profiter, jusqu’à un certain point.

D’autres optent pour le changement d’opérateurs pour conserver les avantages de nouveaux abonnés. Moins pratique, mais qui peut s’avérer tout autant profitable !

Oqee presque partout, mais est-ce suffisant ?

Nous vous en parlions dans notre émission de cette semaine : est-ce que les règles d’Oqee ne deviennent pas trop compliquées ? L’opérateur de Xavier Niel annonce en effet que la disponibilité de son interface TV est désormais accessible pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K, à condition d’opter pour le multi-TV avec player Pop ou Apple TV 4K. Des règles pouvant parfois perdre les abonnés, au point qu’un tableau peut être nécessaire pour s’y retrouver. Et pour certains, l’ouverture n’est pas encore assez grande, notamment avec l’impossibilité d’utiliser l’application sur un player compatible en dehors du réseau Freebox.

Pour d’autre, le fait de devoir prendre un player en multi-TV pour bénéficier de la versions sous Android TV est moins cohérent, notamment si vous détenez un téléviseur compatible. A noter cependant, cela permet finalement d’accéder à Oqee sur trois écrans, si vous en avez l’utilité.

La publicité n’est pas toujours acceptée à la télévision, ou du moins sa trop grande quantité

Les publicités personnalisées se font une place sur nos téléviseurs et bientôt chez Free. TF1 a d’ores et déjà lancé des campagnes sur les Livebox en premier, puis sur les Bbox de Bouygues Telecom et a intégré mardi les box de SFR dans ses offres, en vue de proposer de la télévision segmentée sur les trois opérateurs combinés. Un seul opérateur manque donc à l’appel, mais TF1 s’est dit “confiant” sur le fait de signer avec Free d’ici à la fin de l’année. Une nouvelle qui n’a pas été accueillie chaleureusement par tous les Freenautes, repoussant la publicité massive diffusée à la télévision.

Des attentes de “mieux” pour des chaînes cinéma

Les amateurs de télévision se méfient. Nous vous rapportions mardi que la nouvelle chaîne CANAL+GRAND ÉCRAN serait lancé le 8 février prochain. On en sait aujourd’hui un peu plus sur ses contenus et sur l’accès à la chaîne. Canal+ a en effet annoncé aujourd’hui que CANAL+GRAND ÉCRAN viendra enrichir les nouvelles offres de Canal+ et sera disponible pour tous les abonnés, dès le premier niveau d’abonnement. Avec plus de 300 films par an, de tous les genre, les cinéphiles pourront donc profiter de nombreux long-métrages cultes, mais la valeur de la chaîne se résume-t-elle à son catalogue ? Pour plusieurs Freenautes, ce n’est pas le cas.

Le contenu éditorialisé peut en effet faire la différence entre une consommation de contenu à la télévision et sur une plateforme de vidéo à la demande.D’autant plus que cette valeur a longtemps été celle de Canal+, notamment par ses émissions cultes tant sur le cinéma que sur le sport… Ne jetons pas la pierre à Canal+ Grand écran tout de suite, elle pourrait surprendre !

Iliad et Vodafone discutent en Italie, les paris sont lancés !

Une réduction à trois opérateurs pourrait se faire en Italie. La maison-mère de Free et l’opérateur Vodafone sont actuellement en négociations pour trouver un accord rassemblant leurs filiales italiennes respectives. Si rien n’est encore signé, il n’en fallait pas moins pour que les Freenautes y aillent de leurs pronostics : qui va racheter qui ? Ou serait-ce un accord commun d’union ? A vous de jouer !