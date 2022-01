Pour fidéliser, Free peut se montrer très généreux avec les abonnés audacieux

Fidèle à sa Freebox Révolution depuis 7 ans, un abonné réussit à obtenir pour la seconde fois 10€/mois de réduction sur son abonnement pendant 1 an, contre un nouvel engagement de 12 mois.

La politique de fidélisation et de rétention se poursuit chez Free. Lancée fin 2018 pour faire face à une perte d’abonnés sur le fixe, cette stratégie peut réellement s’avérer avantageuse pour les clients, en tout cas pour leur portefeuille. Lorsqu’un Freenaute souhaite résilier son abonnement Freebox, l’opérateur propose parfois des offres promotionnelles afin de le retenir comme une réduction du prix de son forfait pendant 1 an en échange d’un engagement d’un an.

Si cette pratique est courante chez les FAI, parfois d’anciens abonnés malins en profitent. C’est le cas cette semaine pour un membre très connu de la communauté Free. Abonné Freebox Révolution depuis 7 ans, Tiino-X83 nous raconte ainsi : “Hier soir, j’ai contacté Free par chat, on a discuté un peu, et j’ai demandé si c’était possible d’avoir une ristourne sur mon forfait Free Révolution en expliquant que la Pop avec ces 70€ de frais de migration/livraison ne m’intéresse pas, et que la Delta j’en ai pas forcément l’utilité.»

A l’écoute, la conseillère l’a ainsi invité à contacter le service fidélisation au 3244 : “ce que j’ai fait ce matin, et j’ai réussi à obtenir une réduction de 10€/mois pendant 1 an avec un réengagement de 12 mois”, nous indique-t-il. Bingo, son abonnement passe sans mal à 29,99€/mois pendant 12 mois. Ce dénicheur d’informations sur Free, le concède toutefois : ” le service a tenté de me faire souscrire à la Freebox Delta. Je leur ai tout de même demandé s’ils pouvaient me faire une réduction sur les frais de migration Pop, en vain”. C’est la seconde fois en 7 ans que Tiino-X83 obtient pareille réduction sur son offre Freebox.