Iliad et Vodafone discutent d’une fusion en Italie

Alors que le lancement de l’IliadBox approche à grand pas, la maison-mère Iliad envisage la consolidation de l’autre côté des Alpes.

Une réduction à trois opérateurs pourrait se faire en Italie. La maison-mère de Free et l’opérateur Vodafone sont actuellement en négociations pour trouver un accord rassemblant leurs filiales italiennes respectives, d’après des sources de Reuters.

Si rien n’est encore signé, ce rapprochement pourrait ainsi rassembler 36% du marché du mobile dans le pays et représenter près de six milliards d’euros de chiffre d’affaire. D’après les sources, Iliad a étudié plusieurs options pour essayer de se renforcer en Italie et travaille actuellement avec la banque d’investissement Lazard sur ses projets stratégiques.

La consolidation des opérateurs mobiles est un sujet de longue date dans la péninsule, certains dirigeants estiment qu’un passage de quatre opérateurs mobiles (TIM, Vodafone, WindTre et donc Iliad). Une idée que n’avait pas rejetée Benedetto Levi, PDG d’Iliad Italia, qui avait déclaré le 13 janvier dernier : “Si une entreprise, dans son ensemble ou en partie, devient disponible sur le marché, nous l’examinerons sans aucune idée préconçue“. De son côté, le directeur général de Vodafone estimait pour sa part que cette consolidation était nécessaire en Europe et notamment en Italie.