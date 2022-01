Quels abonnés Freebox ont accès au service Oqee et sur quels écrans, Free résume tout en un seul tableau

Avec les différents supports possibles pour l’interface TV de Free et les différentes règles, il peut être difficile de s’y retrouver. L’opérateur propose ainsi un tableau récapitulatif pour répondre à la question : sur quels supports ai-je accès à Oqee ?

Quel abonnement, quelle option, quels écrans ? L’opérateur de Xavier Niel a déployé depuis son interface TV Oqee sur plusieurs supports depuis son lancement. Cependant, tous les abonnés ne bénéficient pas d’un accès égal à l’application. Free a récemment annoncé étendre la disponibilité d’Oqee sur les appareils Android TV aux abonnés Freebox Révolution et mini 4K ayant opté pour l’option multi-TV avec un player Pop ou Apple TV 4K, et a par conséquent revu son tableau récapitulatif des règles d’accès.

Pour résumer, les abonnés Freebox Delta et Pop ont accès à Oqee sur chaque support disponible, y compris le mobile. Les abonnés Freebox One et Crystal peuvent accéder à l’interface sur Smart TV Samsung, comme tout le monde, mais aussi sur Apple TV à la condition d’avoir opté pour le multi-TV. C’est également le cas pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K, qui en prime peuvent bénéficier d’Oqee sur Android TV et de la version mobile s’ils ont souscrit à l’option multi-TV avec un player Freebox Pop ou Apple TV.

Pour rappel, Oqee permet l’accès à Accès aux 550 chaines en direct dont 220 incluses, au contrôle du direct et au start-over ainsi qu’au replay. Les enregistrements sont réalisés sur le cloud et accessible depuis n’importe quel appareil compatible Oqee, avec une limite de 100 heures, avec des frais de 0.02€/h par mois au-delà. Du côté de la version mobile, elle a été récemment rendue compatible avec Chromecast sur Android et intègre désormais le Picture in Picture.