Un nouveau sucesseur au Chromecast serait prévu pour 2022

Après un premier modèle tournant sous Google TV lancé en automne 2020, Google préparerait un nouveau Chromecast pour cette année.

Nom de code : Boreal. Les spécialistes de la firme de Mountain View 9to5Google affirment en effet avoir mis la main sur plusieurs documents prévoyant le lancement en 2022 d’un nouvel appareil sous Android dédié aux utilisateurs de télévisions.

Le nom de code interne a été retrouvé dans une APK de l’application Google et serait ainsi classé dans la même famille que l’actuel Chromecast avec Google TV. On pourrait ainsi supposer un successeur restant assez proche de la version lancée en 2020, et non une toute nouvelle révolution. Plusieurs pistes sont envisagées quant aux nouvelles capacités de l’appareil, notamment une meilleure capacité de stockage, défaut noté de l’édition 2020.

D’autres attendraient peut être le lancement d’un appareil au positionnement plus élevé, de manière à concurrencer la Nvidia Shield TV. D’autant plus que le modèle précédent a à peine plus d’un an d’existence, un remplaçant serait peu probable d’après les experts. Côté technique, la pris een charge du codec vidéo AV1 peut être envisagée, étant donné sa présence notamment sur Netflix.

via Frandroid