Concours Univers Freebox : 5 smartphones à gagner, 1er jour pour tenter votre chance

Envie de changer de smartphone ? Vous pourrez tenter d’en gagner un aujourd’hui et chaque jour jusqu’à vendredi.

Chose promise, chose due. Univers Freebox lance cette semaine un nouveau concours vous permettant de remporter pas un, mais cinq smartphones de marque Poco. Ce lundi, vous pouvez ainsi tenter votre chance pour gagner un modèle Poco M4 Pro, dont la rédaction vous avait d’ailleurs proposé un test en décembre dernier.

Pour participer, c’est simple. Il suffit de vous abonner à notre compte Twitter et à celui de Xiaomi France, qui nous permet de faire gagner ces smartphones. Il vous faudra répondre au tweet associé à cet article en intégrant le hashtag #JeVeuxMonSmartphoneOffertParXiaomiEtUF. Dites-nous enfin pourquoi vous le voulez. Le gagnant sera tiré au sort parmi les tweets contenant le hashtag et contacté par messagerie sur Twitter. Pensez donc à ouvrir et vérifier vos DMs.

Concours Univers Freebox : 5 smartphones à gagner, 1er jour pour tenter votre chance https://t.co/4VkYpT0b4Y — Univers Freebox (@UniversFreebox) January 24, 2022

Bonne chance à toutes et à tous.