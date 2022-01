“The Boys : Diabolical” : Prime Video offre un teaser et annonce la date de sortie de la série

La prochaine série spin-off “The Boys : Diabolical” dans l’univers de “The Boys” sur Prime Video a enfin droit à son teaser et sa date de sortie.

La série à succès, “The Boys“, revient avec un spin-off animé intitulé “The Boys : Diabolical” le 4 mars sur prime Video. Créée par Seth Rogen et Evan Goldberg, la série se déroule dans le même univers que la série live action du même nom. “Même en dessin animé, ils ont des pouvoirs exceptionnels… On valide à sang pour sang“, annonce la plateforme. Bien que nous ne connaissons pas l’histoire de la série animée, on connaît le casting :