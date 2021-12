Gulli lance “Gulli Prime” à partir de janvier 2022, une offre pour les adultes à 21 h

Le groupe M6 va prochainement proposer une offre pour adulte nommé “Gulli Prime” sur le canal 18 de la TNT.

Le directeur délégué adjoint du pôle jeunesse du groupe M6, Julien Figue, a dévoilé qu’à partir de 2022 la chaîne “Gulli” deviendra “Gulli Prime” à 21 h pour proposer des films pour les adultes. Restant dans l’esprit familial, des films comme “Shrek” ou “Dragons” seront diffusé. Les spectateurs pourront également retrouver des programmes comme la version célébrités de “Meilleur pâtissier” présentée par Norbert Tarayre ou encore “Rénovation surprise” avec Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassouxou.

En interview pour Pure Médias, Julien Figue s’est expliqué. “Nous voulons faire évoluer le prime time de Gulli, qui aujourd’hui est un prime bien repéré par un certain type de population, notamment les enfants, les jours où ils sont disponibles. Nous avons un positionnement familial, mais aujourd’hui, une grande partie des chaînes gratuites sont aussi familiales, comme M6 et TF1“, a déclaré le directeur délégué adjoint avant d’ajouter, “nous n’avions pas de visibilité auprès du public disponible, dont notamment le public jeune adulte et adulte“.

Un habillage vers une image plus adulte

Des programmes pas spécialement destinés au public jeunes en premier lieu, mais pas pour autant réservé aux adultes, “à l’image des grandes chaînes généralistes. “Ninja Warrior”, “Koh-Lanta” et “La France a un incroyable talent”, qui ne sont pas réalisés explicitement pour les enfants, sont tout de même consommés par le jeune public” fait savoir Julien Figue. Ne voulant pas changer l’image de la chaîne, à partir de 21 h la chaîne changera seulement l’ambiance de l’habillage pour la rentre un peu plus adulte en y ajoutant des néons pour un style festif rappelant les soirées aux adultes.

Il faudra attendre 2022 pour voir la chaîne adoptée cette nouvelle tranche. Ainsi, des communications sur Twitter, les radios et d’autres chaînes du groupe M6 seront faites au lancement dont une case cinéma culte sera mise en place et débutera avec le film “Didier” d’Alain Chabat. “Nous voulons lutter contre l’a priori de se dire : “Comme c’est une chaîne pour enfants, le soir, je ne vais même pas sur la 18”” a également souligné le directeur adjoint.

Source : Pure Médias