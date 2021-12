SFR offre plus de 40 chaînes à ses abonnés

Pour les fêtes, l’opérateur annonce aujourd’hui la mise en clair de son bouquet Divertissement et Découverte jusqu’au 10 janvier prochain, pour tous ses abonnés.

Après Bouygues Telecom, c’est au tour de SFR de faire un beau cadeau à ses abonnés doté d’une box. Le bouquet Divertissement et découverte, habituellement proposé à 10€/mois par l’opérateur, passe dès aujourd’hui en clair et ce jusqu’au 10 janvier prochain.

Les abonnés fixe de SFR auront ainsi l’embarras du choix , pouvant profiter de 40 chaînes, dont les différentes versions de Discovery (Channel, Science, Family et Investigation) pour en apprendre plus sur le monde qui les entoure ou de Histoire TV pour connaître les rouages du passé… Mais ils pourront également se divertir devant des programmes jeunesses sur Game One ou J-One…