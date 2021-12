Les célèbres marmottes de France 3 tirent leur révérence, découvrez quel animal les remplace

En août dernier, les marmottes de France 3 nous disaient adieu, aujourd’hui, nous savons qui vont les remplacer.

Lundi 6 décembre, la chaîne dévoilera ses nouvelles mascottes pour les périodes de fin d’années. Présentes depuis cinq ans, les marmottes ne passeront plus à l’antenne de France 3. Le journaliste Mohamed Bouhafsi a révélé en exclusivité dans “C à vous” ce vendredi, les marmottes seront remplacées par des poules. Laurent Sauvage, directeur artistique de France 3, explique que l'”on en trouve partout en France et c’est aussi un animal qui est devenu ces derniers temps très populaire. De plus en plus de Français en achètent pour les mettre dans leurs jardins et avoir des œufs. On a choisi les poules soie en particulier, car elles sont plus atypiques et plus jolies physiquement que des poules classiques” lors d’un entretien avec “Télé-Loisirs“.

“Trois poules : Cot, Kot et Cotte”

“Du 6 décembre au 9 janvier, pour les fêtes de Noël, vous découvrirez sept saynètes différentes mettant en scène trois poules : Cot, Kot et Cotte. Ce sont trois copines qui vont déambuler partout en France et à qui il va arriver plein d’aventures” a annoncé le cadre de la chaîne publique. Il ajoute que ces poules seront également visibles “à la plage” cet été.

En cinq ans de présence, les marmottes ont beaucoup marqué les téléspectateurs, notamment en 2015, en s’habillant à l’image des Daft Punk ou encore des Beatles. En 2018, quelques scènes cultes de films comme “Titanic”, “Top Gun”, “Pulp Fiction”, “Les visiteurs” ou “Les aventures de Rabbi Jacob” avaient était rejoué par les mascottes. Cet été, les petits mammifères avaient fait la joie des téléspectateurs des Jeux Olympiques de Tokyo. La chaîne mise sur des animaux en guise de mascottes depuis 2001 et ça plaît toujours autant.

Source : Pure Médias