Mass Effect : le jeu vidéo d’Electronic Arts aura une adaptation en série par Amazon

Après le succès de plusieurs séries adapté de l’univers des jeux vidéos par Netflix, Amazon se lance aussi et donne vie à Mass Effect.

Après Arcane (League of Legends) et The Witcher (adapté en jeu vidéo d’une série de livres) sur Netflix, c’est au tour de Mass Effect d’être adapté en série. Prime Video pourrait être la plateforme qui va accueillir le jeu à bras ouvert. En effet, Amazon est très proche de signer un contrat avec Electronic Arts, le studio derrière Mass Effect.

Henry Cavill très attaché au projet

Très peu de détails ont été communiqués, mais Jennifer Salke, PDG d’Amazon Studios, a expliqué qu’une équipe dédiée à la production de programmes de Science fiction et Fantasy existait. Electronic Arts a annoncé que la série était en cours de construction « ce n’est pas une question de si, mais de quand ».

L’acteur Henry Cavill a fait savoir dès février qu’il était très attaché au projet. Un indice de plus pour la, possible, confirmation de l’adaptation du jeu vidéo. Cela sera potentiellement un nouveau gros succès de la plateforme aux côtés de “La Roue du Temps“.

La série suit Moiraine, un membre de la puissante organisation féminine de channelers (détentrices de magie) appelée Aes Sedai, qui prend un groupe de quatre jeunes originaire d’un petit village à la suite d’une attaque des forces du Ténébreux, une entité maléfique malveillante qui cherche à détruire la Trame (existence). Parmi ces quatre, elle pense que l’un pourrait être la réincarnation du Dragon, un héros ancien et un puissant channeler qui est prophétisé pour sauver le monde ou le détruire. Elle est un gros succès aux États-Unis, en Allemagne et en France. Le tournage de la saison deux est déjà en cours selon Amazon.

Une saison 2 sera donc disponible en attendant le “Seigneur des Anneaux” et son adaptation en série qui est attendue pour le 2 septembre 2022.

Source : Le journal du Geek