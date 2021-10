Pourquoi Louane a refusé de participer à “Danse avec les stars” ?

La chanteuse Louane a été contacté pour participer à “Danse avec les Stars” il y a quelques années et elle a refusé car elle ne sait pas danser.

Depuis mi-septembre, treize célébrités s’affrontent dans l’émission “Danse avec les Stars“. Les téléspectateurs ont pu retrouver, parmi les candidats, Bilal Hasani, Jean-Baptiste Maunier, Dita Von Teese, Gérémy Crédeville et Inès Vandamme pour représenter le Nord.

Interviewer pour Chante France, la chanteuse Louane, découverte dans “The Voice“, avoue avoir eu la possibilité de représenter le Nord mais elle a refusé cette invitation car elle dit ne pas savoir danser : “Je ne sais pas danser, je galère déjà à marcher sans me casser la gueule donc danser merci mais je passe mon tour. Je les regarde“.



“Je ne sais pas danser et c’est pas grave”

Une proposition datant d'”il y a 4/5 ans” raconte la chanteuse. “Honnêtement, je ne sais pas danser, je n’ai rien à foutre là-bas », ajoute-t-elle puis continue : « Ils m’ont dit “Très bien, on comprend” parce que je ne sais pas danser. Et c’est pas grave ». « Je reste à ma place, je vais chanter des chansons, ça, je me débrouille » dit-elle pour finir.

Avant de contacter Louane, la production avait également invité Éric Dupont-Moretti, actuel ministre de la Justice pour participer à l’émission. Invitation que ce dernier à refusé.

Source : La Voix le mag