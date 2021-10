France 2 : le chanteur Amir revient en vidéo sur son expériences dans ” Nos terres inconnues”

Ce mardi 2 novembre 2021, un nouveau numéro de “Nos terres inconnues” sera diffusé sur France 2 à 21h05 avec comme invité, le chanteur Amir, il raconte son expérience en vidéo.

Dans ce numéro, Raphaël de Casabianca propose au chanteur Amir, une balade en raquettes. Un voyage sympathique dans les montagnes du Jura, à la rencontre d’amoureux et de passionnés de la nature qui ont accepté de partager leurs convictions et choix de vie.

Une toute nouvelle aventure dans la collection de Raphaël de Casabianca

Raphaël de Casabianca lance la nouvelle aventure de “Nos terres inconnues” avec ces mots : « Tout à l’est de la France, il existe une terre de hauts plateaux, et de forêts majestueuses… Un écrin de nature qui rappelle les paysages du Canada… Au cœur du massif du Jura se dévoile ce territoire méconnu, qu’on appelle… les Hautes-Combes. Ici les éléments règnent en maître et rythment le destin de ses habitants. Qui sont ces amoureux de la nature ? Qui sont ceux qui ont choisi de vivre dans ce bout du monde de neige et de glace ? ».

Après avoir fait le tour du Queyras, de l’Ouessant et des Pyrénées au printemps dernier, l’animateur part à la découverte du Haut-Jura. Un territoire s’étendant au sud du département du Jura (39), entre Les Rousses et La Pesse, le paysage marqué de combes, ces hauts plateaux rappelant les steppes. Des passionnés, installés depuis un moment, vont partager tout leur savoir avec l’animateur et son invité non habitué de ce milieu. Toujours connecté, le chanteur Amir va t-il s’en sortir ?



Où est le Jura ?

Le Jura est un département de l’est de la France. Une vaste plaine laisse place à des vignobles à flanc de coteau, puis au massif du Jura au sud-est, plus en altitude. C’est un lieu connu pour ses vallées et ses lacs bordés de plage, notamment celui de Chalain et le barrage navigable du lac de Vouglans. Dans les hauteurs, des sentiers traversent les montagnes boisées et les prairies alpines du parc naturel régional du Haut-Jura, où des lynx et des chamois vivent en liberté.

Les voyageurs font l’expérience du froid, de la pluie et du silence dans la région de la Franche-Comté, qui, est une des régions les plus vastes de France.

