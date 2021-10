Une nouvelle jurée pour la saison 8 de Prodiges sur France 2

L’émission “Prodiges” de France 2 revient pour une huitième saison et une nouvelle jurée rejoint Gauthier Capuçon et Marie-Claude Pietragalla.

Faustine Bollaert connaît enfin les jurés qui vont l’accompagner durant la saison 8 de “Prodiges“. Gauthier Capuçon et Marie-Claude Pietragalla seront de retour dans les catégories instrument et danse mais une nouvelle tête les rejoindra dans la catégorie chant, Gaëlle Arquez, une mezzo-soprano française une star de l’art lyrique (regroupement de plusieurs genres de musiques selon l’époque et le lieu).

Première fois en région Parisienne

Gaëlle Arquez remplacera donc Julie Fuchs, qui a été jurée seulement une seule saison, c’est la première fois qu’un juré reste aussi peu de temps, le regretté Patrick Dupont est, lui, rester quatre saisons et Elizabeth Vidal, quant à elle, avait tenue six saisons avant d’être remplacé par Julie Fuchs. Le tournage se déroulera cette semaine en région Parisienne, à Saint-Denis plus exactement. Une première depuis le lancement du programme.

Source : Pure Médias