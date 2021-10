HBO MAX achète les droits de diffusion de la série “Validé”

La série à succès, “Validé“, va être proposée dans le monde entier après être vendu à XBO MAX par les studios Canal.

Après un énorme carton, la série “Validé” centrée sur le rap français, se voit racheter par le géant WarnerMedia Latin America exclusivement pour HBO MAX et Radio-Canada. La plateforme d’HBO étant déployée récemment dans 39 territoires d’Amérique latine ainsi que dans les Caraïbes, proposera la première saison du programme.

Une série qui bats des records

Après “Pattaya” et “Taxi 5“, Franck Gastambide, le réalisateur et le personnage de DJ Snow dans la série, réalise et diffuse sur Canal + la première saison de la série pendant le premier confinement et récolté plus de 35 Millions de visionnage depuis le début de sa diffusion jusqu’à ce jour.

Pour rappel, dans la première saison, Hatik incarne Clément, alias Apash, un jeune rappeur talentueux avec ses deux amis d’enfance à ses côtés. Un jour, il est reconnu pour ses compétences par l’une des plus grandes stars du rap de France. Mais leur alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité. Sur le but de la célébrité, les garçons sont sur le point de découvrir qu’en rap, le succès vient avec des cordes attachées.

Et pour ce qui est de la saison 2, dont la diffusion commence ce soir à 21 heures sur Canal +, elle commencera un an après la mort tragique d’Apash, ses amis William et Brahim décident de lancer Apash Music en l’honneur de sa mémoire. Ils placent tous leurs espoirs sur Sara, une jeune rappeuse. Mais l’industrie du rap à prédominance masculine hésite à l’accepter et l’exposition médiatique ramène à la surface de vieux ennemis du passé de Sara.

Source : Variety