Free annonce l’ouverture demain de sa 137e boutique

Free inaugurera ce vendredi 13 août un nouveau Free Center à La-Seyne-sur-Mer en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Après Limoges, c’est au tour de La-Seyne-sur-Mer dans le Var d’accueillir une nouvelle boutique de l’opérateur de Xavier Niel, sa 137e. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette ville de 64 000 habitants. Force est de constater aussi que Free quadrille aujourd’hui le département, avec la présence à Toulon, soit à environ de 10 km, de deux autre boutiques.

Vers les 150 Free Centers d’ici la fin de l’année

Pour rappel, Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. L’opérateur a récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Alençon, Quimper, Saint-Malo, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.