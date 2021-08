Play Store : une application en veut à votre compte bancaire, désinstallez-la sans attendre

Les tentatives d’escroqueries sont toujours de plus en plus répandues sur Internet. Toute les pratiques sont bonnes pour tenter de vous extorquer vos identifiants et mots de passe voir ou s’en prendre à votre compte bancaire.

De l’offre promotionnelle trop alléchante à une application abritant un malware, le danger est plus présent que jamais. Cet effet est d’ailleurs amplifié depuis le début de la pandémie avec l’augmentation de nos usages numériques.

La société ThreatFabric, spécialisée dans la cybersécurité a d’ailleurs lancé une alerte concernant une application disponible sur le Google Play Store dont sa capacité est de vider votre compte bancaire via un procédé peut répandu. L’application nommée “Protection Guard” est infectée par le malware “Vultur”. Ce dernier est un cheval de Troie d’accès à distance (RAT) et son objectif est de vider votre compte bancaire ou portefeuille de cryptomonnaies. Dans sa ligne de mire, pas moins de 103 applications dont les plus populaires comme Tik Tok, WhatsApp ou encore Facebook. Son stratagème est simple, à l’aide des autorisations d’accès notamment aux touches du clavier ainsi qu’à ce qui s’affiche sur votre écran, le malware passe inaperçue est à le champ libre pour vous espionner et récolter les informations qui l’intéressent.

Cette pratique inédite fait de “Vultur” un malware très sournois puisque à l’accoutumée l’arnaque se fait via un phishing déguisé en formulaire vous demandant de renseigner vos informations personnelles.

Source : Journal du Geek