Red et B&You rendent l’illimité Free encore plus séduisant, des antennes plus moches que d’autres… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

A force d’augmentations de prix sur les petits forfaits de la concurrence, l’illimité Free mobile paraît plus intéressant

Avec le rachat d’EI Telecom, Bouygues Telecom possède désormais plus d’abonnés mobile que Free en France. Et cette acquisition a été l’occasion pour nos lecteurs de se livrer à un débat sur “quel forfait est le plus intéressant”. Les avis varient, selon les besoins bien sûr, mais l’un d’entre eux a retenu notre attention.

Si certains aimeraient un plus petit forfait chez Free, Skippy69 relève un point assez intéressant. A force d’augmenter automatiquement le tarif de leurs petits forfaits, Red by SFR et Bouygues Telecom agacent de plus en plus et font démonstration d’une instabilité de leurs offres. Mais chez Free, même si vous n’en avez pas l’usage, pour un peu plus cher que la concurrence, vous avez l’illimité à un tarif qui ne bouge pas. De quoi faire réfléchir, encore plus pour les abonnés Freebox Pop, puisque le forfait revient à 9.99€/mois.

S’ils ne portent pas SFR dans leur coeur, les Freenautes soutiennent l’opérateur pour une fois !

Comme quoi, SFR peut s’attirer la sympathie des fans de Free. En effet, suite à une agression de ses techniciens, l’opérateur a décidé de suspendre ses interventions dans une commune en attendant qu’une solution sécurisante pour ses intervenants soit mise en place. Et difficile de lui donner tort d’après nos lecteurs…

Pour le déploiement de la fibre, Free laisse ses concurrents faire “tout le boulot”… oui, ce sont les règles du jeu !

Free a remporté une bataille contre SFR concernant le prix de la fibre en zone AMII. Cependant, certains toujours prompt à critiquer vienne juger que Free laisse les autres opérateurs déployer avant de s’installer… Seulement, c’est le jeu ! Comme l’explique Bysoft, un peu sèchement cependant. Veillez à rester courtois dans l’espace commentaire !

Certains se plaignent d’une antenne de 30 mètres de haut, que devraient dire les parisiens ?

On voit souvent des opposants à l’installation d’une antenne-relais Free Mobile. La plupart du temps les arguments se ressemblent : prétendus risques pour la santé mais surtout la “pollution visuelle” entraînée par l’installation des pylônes. Cet argument a donné lieu à des taquineries de la part des Freenautes, qui rappellent que le bâtiment le plus iconique de France… Sert d’antenne !

Xavier Niel et ses investissements, une source de jeu de mot de plus ou moins bon goût

Le fondateur de Free investit dans des dizaines de start-up toujours plus variées. L’un de ses derniers investissement est plutôt insolite : des toilettes très haut de gamme, on pourrait même dire “branchés” ! Et forcément, qui dit toilettes dit blagues pas toujours fines… Mais on aime bien quand même !