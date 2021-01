Clin d’oeil : Xavier Niel investit dans des WC branchés

Xavier Niel n’a pas des goûts de chiotte.

“Enfin des toilettes design” et en plus 100% français. Incubée à Station F et équipant les toilettes du restaurant La Felicita du phare de la French Tech de Xavier Niel, Trone est née en 2018 d’une mission : réinventer l’expérience aux toilettes.

Après avoir lancé son premier WC multi-ambiances et haut gamme au prix 2 000 euros, la startup fondée par un étudiant niçois, Hugo Volpei, projette avec son équipe de viser l’international et de lancer une deuxième génération de “Trone”, anti-odeurs cette fois.

Pour accélérer son développement, Trone a levé début décembre 2 millions d’euros auprès de Xaviel Niel , mais aussi de Victor Lugger (Big Mamma), Thibaud Elziere (eFounders), Frédéric Jousset (Webhelp, Beaux-Arts) ou encore Othmane, Bouhlal (Kapten).

Source : 20 minutes