Choc des smartphones à 379 euros proposés par Free : Samsung Galaxy A42 5G ou Oppo Reno4 Z 5G ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 379 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A42 5G et Oppo Reno4 Z 5G, tous deux proposés à 379 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais. L’écran : Oppo Avec une meilleure définition et un taux de rafraîchissement plus élevé, deux aspects bienvenus en multimédia, Oppo remporte cette manche. Concernant les diagonales, elles sont équivalentes. Quant à l’encoche ou au double poinçon, c’est du pareil au même en termes d’intrusion dans le contenu. On peut toutefois accorder au Samsung de proposer de l’AMOLED synonyme d’un meilleur rendu en termes de couleurs et de contraste. Notre classement : Oppo Reno4 Z 5G (6,57 pouces, IPS, FHD+, double poinçon et 120 Hz) Samsung Galaxy A42 5G (6,6 pouces, AMOLED, HD+ et encoche) Performances en multimédia : Oppo Samsung affiche peut-être un processeur légèrement plus véloce, mais Oppo propose deux fois plus de mémoire vive, ce qui laisse entrevoir de meilleures performances en multimédia et en multitâche. Dans les deux cas, la plate-forme utilisée propose la 5G. Notre classement : Oppo Reno4 Z 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 800 avec 8 Go de RAM) Samsung Galaxy A42 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 4 Go de RAM) La photo : Samsung

Oppo affiche peut-être plus de capteurs photo sur le papier, mais Samsung nous épargne les capteurs 2 Mégapixels à l’utilité discutable en termes d’expérience utilisateur. Le Galaxy A42 5G remporte donc cette manche.

Notre classement :

Samsung Galaxy A42 5G (48/8/5/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 Z 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16/2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Samsung

Les deux smartphones offrent une puissance de charge similaire, qui n’a d’ailleurs rien d’extraordinaire par rapport aux 30 Watts ou plus que proposent désormais certains modèles. Samsung se démarque avec sa batterie de plus de grosse capacité laissant entrevoir une meilleure autonomie. Aucun ne propose la recharge sans-fil, par contre.

Notre classement :

Samsung Galaxy A42 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo Reno4 Z 5G (batterie 4 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Samsung Galaxy A42 5G

Samsung remporte deux manches sur les quatre avec son Galaxy A42 5G, à savoir la photo et l’autonomie. Le constructeur sud-coréen perd la partie écran sur des aspects comme la définition ou la fluidité d’affichage, mais se rattrape grâce au choix de l’AMOLED qui a aussi ses atouts. Il perd également la manche des performances, mais sans démériter non plus. Et comme son concurrent, il annonce une compatibilité 5G.