Le Groupe Iliad organisera une séance de questions-réponses suite à la présentation de ses 10 engagements pour le climat

Free, le climat c’est son dada

Le 21 janvier, Iliad va présenter ses 10 engagements pour le climat. Le but pour le Groupe est d’atteindre la neutralité carbone au plus vite. L’écologie et le climat est une cause qui tient à coeur les dirigeants d’Iliad. Thomas Reynaud, le Directeur Général, déclarait en ce début d’année : “nous sommes dans une entreprise qui s’engage pour l’environnement : depuis 3 ans, nous avons pris de nombreuses mesures comme renoncer au transport aérien dans la chaîne logistique pour nos Freebox. Cela exige une transformation en profondeur de nos process industriels et cela nous oblige à constituer des stocks plus importants afin de faire face aux aléas du transport maritime. Mais cela nous a aussi rendu moins vulnérables en 2020, même si l’urgence de la crise sanitaire nous a contraints, exceptionnellement, à seulement trois reprises, à acheminer par avion des masques et des composants électroniques. Nous devons aller plus loin.”

Iliad/Free a lancé aujourd’hui un évènement interne (pour le moment en tous cas), qui s’adresse à ses salariés donc, et qui leur propose un un séance de questions-réponse le 21 janvier sur les engagements qui vont être présentés, et comment les collaborateurs vont peut être devoir adapter le habitudes de travail. (merci TiinoX83 )