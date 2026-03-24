Free entretient le suspense et promet une pluie de nouveautés cette année : “on a plein de choses dans les cartons”, des surprises à venir

En plus de présenter les résultats de l’opérateur, le directeur général de Free n’hésite pas à faire du teasing sur l’année à venir.

Lors de la présentation des résultats annuels d’Iliad, Nicolas Thomas a laissé entrevoir une année riche en nouveautés pour Free. Interrogé sur l’avenir des offres Free, il s’est fendu tout d’abord d’un ton amusé , en affirmant que « le seul teasing que je peux faire c’est que oui on a plein de trucs qui vont arriver mais je ne peux pas les dire. »

Dès l’ouverture, le ton est donné. Free entretient volontairement le mystère, une stratégie assez habituelle de l’opérateur. « On a plein d’innovations dans les cartons, je le dis assez régulièrement et je pense que 2025, en particulier le dernier trimestre a été particulièrement riche de ce point de vue. », continue-t-il, faisant référence entre autres à l’intégration de mVPN dans les forfaits data de Free Mobile, ou encore au lancement de Free TV, mais aussi à l’option eSIM Watch incluse. Le message est clair : attendez-vous à “des surprises au cours de l’année”.

« On aime bien inventer des choses. On a la chance d’avoir les compétences internes pour le faire. Je pense qu’il y a peu d’opérateurs dans le monde qui ont cette chance là. » Il met ainsi en avant un élément clé bien connue de la stratégie de Free : contrairement à certains concurrents, l’opérateur développe une grande partie de ses technologies en interne, ce qui lui permet de garder la main sur l’innovation et de se différencier plus rapidement. « Après c’est pas une chance qui s’improvise, cela fait 25 ans et Free c’est une boîte d’ingénieurs à la base, d’ingénieurs, de développeurs… » rappelle-t-il.

Mais quid des propositions à venir ? Là encore, le mystère reste entier :« à chaque fois qu’on considère qu’il y a des choses qui apportent une valeur ajoutée, qui nous permettent de mieux faire notre métier d’opérateur, on prend pas en externe, on le fait nous même. », affirme le DG. On peut cependant noter que Free nous avait déjà confié travailler sur un Super Player, mais aussi sur un mystérieux produit hardware pour Free Mobile et le directeur général de Free nous avait aussi affirmé lors de la journée des communautés que Free allait “fortement accélérer avec des lancements importants” sur cette année.

Toujours sur sa stratégie, Nicolas Thomas affirme qu’elle« permet de développer des compétences, typiquement sur l’IA, si j’étends le périmètre, on a internalisé ces compétences il y a maintenant 3-4-5 ans, cela dépend de quel métier on regarde. »

« Avec ce potentiel, ces capacités d’innovations et ces quelques talents aussi, très rares qui sont dans le secteur et qui sont chez nous, on arrive à inventer pas mal de choses. ». Sans en dire beaucoup plus, Nicolas Thomas affirme cependant que concernant l’innovation, Free « a les compétences pour le faire, on l’envie de le faire et maintenant il reste plus qu’à le faire. » A suivre…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox