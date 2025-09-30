Les abonnés Freebox face au choix de la modernité, pourquoi s’en prendre à Free Mobile ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms…

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Pourquoi s’en prendre uniquement à mVPN ?

Free Mobile est dans le viseur de l’Arcom à cause de son VPN, le régulateur affirme disposer de moyens d’actions. L’intégration de ce nouveau service gratuit a en effet suscité de vives réactions, notamment d’un député et de plusieurs associations de protection de l’enfance, du fait qu’il puisse être utilisé pour contourner les mesures de vérification d’âge sur les sites X. Mais alors, pourquoi seulement se tourner vers Free, alors que d’autres acteurs proposent des VPN gratuits qui peuvent permettre exactement la même chose ?

Quitter son opérateur à cause d’une fuite de données, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?

La base de données issue de la cyberattaque contre Bouygues Telecom en août a été ajoutée ce 24 septembre 2025 à Have I Been Pwned. Vous pouvez maintenant vérifier si votre adresse e-mail fait partie de 5,7 millions d’identifiants exposés. En un peu plus d’un an, les 4 opérateurs nationaux ont été victimes de fuites de données importantes, de quoi rendre certains très cyniques.

Free pousse ses abonnés à se moderniser et ça ne plaît pas à tout le monde

Chez Free, la modernisation s’accélère : l’opérateur pousse ses clients vers des équipements et offres plus récents jusqu’au WiFi 6E et WiFi 7 via des parcours de migration simplifiés et, selon les cas, des frais offerts. En parallèle, les Freebox Crystal et Freebox One tireront leur révérence au 31 décembre 2025, avec des bascules prises en charge. Mais certains ne voient cependant pas forcément cela d’un bon oeil, considérant qu’ils se retrouvent à payer plus cher sans avoir rien demandé… La solution : partir pour mieux revenir, peut-être ?

L’eSIM cristallise la problématique de l’équilibre entre le confort de l’utilisateur et celui de l’entreprise

En supprimant la carte à puce physique, la carte SIM virtuelle simplifie la vie des utilisateurs… mais menace le modèle économique du secteur sur plusieurs points. Alors oui, l’eSIM, c’est beaucoup plus simple, mais est-ce que ça vaut le risque de voir notamment des géants de la tech se mettre à proposer leurs propres forfaits, comme le craignent certains opérateurs ? La question reste ouverte.

Passer à un nouveau WiFi ça a un prix, même pour des vieux abonnés.

Après l’ouverture le 25 septembre des migrations vers le Server Freebox Delta en Wi-Fi 6E pour les clients Freebox Delta avec WiFi 5, des retours confirment que les abonnés Delta S sont également éligibles. La demande s’effectue depuis l’Espace abonné ; des frais de migration de 49 € sont indiqués par l’opérateur. Des frais qui sont critiqués, mais pas forcément pour leur nature, surtout pour leur montant.

