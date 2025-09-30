Canal+ annonce avoir réparé son application TV pour la plupart des abonnés privés d’accès depuis 5 jours

Bonne nouvelle pour les abonnés concernés : après près de cinq jours de privation, l’incident d’écran noir à la connexion sur l’application Canal+ semble en grande partie résolu. La panne touchait principalement les clients Bouygues Telecom utilisant une Smart TV Samsung ou LG.

Depuis le 25 septembre, de nombreux abonnés Canal+, en très majorité clients de Bouygues Telecom, se plaignaient d’un écran noir systématique lors de la connexion à l’application sur téléviseurs connectés Samsung et LG. Canal+ confirme le retour à la normale dans une communication publiée ce 30 septembre : « l’incident est désormais résolu pour la plupart d’entre vous ». La plateforme remercie les abonnés pour leur patience et pour avoir partagé de précieuses informations techniques, indispensables à l’identification du défaut.

Canal+ précise toutefois que certains utilisateurs rencontrent encore des difficultés. Les équipes techniques poursuivent leurs investigations pour un retour complet à la normale. En attendant, trois solutions de contournement restent possibles : modifier le DNS de sa connexion en suivant les instructions de ce fil, passer par une connexion Ethernet ou utiliser le partage de connexion d’un smartphone (en tenant compte de la consommation de données).

