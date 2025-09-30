Amazon envoie un mail “au hasard” aux abonnés Freebox Ultra et Delta pour leur offrir 3 mois d’abonnement à l’un de ses services

Une nouvelle campagne promotionnelle d’Amazon pour les abonnés Prime, Audible est offert pendant 3 mois.

Des abonnés Freebox Ultra et Freebox Delta reçoivent de la part d’Amazon, un e-mail leur proposant 3 mois gratuits à Audible, son service spécialisé dans les livres audio, séries audio et podcasts avec un catalogue riche de plus de 500 000 titres . Cette opération s’adresse plus généralement aux clients Amazon Prime : si vous êtes membre, vous pouvez être parmi les destinataires de cette offre ciblée. Celle-ci est “réservée aux nouveaux abonnés sélectionnés au hasard, et pour les anciens abonnés qui n’ont pas eu d’abonnement Audible.fr depuis 12 mois”, explique le géant américain.

L’e-mail renvoie reçu par certains abonnés renvoie vers une page Audible annonçant 3 mois à 0,00 €, puis 9,95 €/mois au-delà, une résiliation possible à tout moment, 1 livre audio par mois à choisir dans un catalogue de plus de 500 000 titres, les livres restent par ailleurs dans votre bibliothèque même après résiliation.

