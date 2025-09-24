Free multiplie les offres de fidélisation alléchantes pour ses abonnés Freebox, mais garde le mystère sur la sélection

Depuis fin juillet, Free enchaîne les attentions à destination d’une partie de ses abonnés Freebox : chaînes TV offertes pendant un an, accès gratuit à Canal+ en live, mois cadeau sur HBO Max… Des opérations ciblées, déclenchées par e-mail, sans critères de sélection rendus publics.

Tout passe par un e-mail ciblé. Depuis le début de l’été, Free lance des offres à destination de certains abonnés Freebox afin de les fidéliser davantage, ou pour les récompenser de leur ancienneté. Il s’agit en réalité d’une politique de fidélisation sélective avec des cadeaux limités dans le temps, sans friction (activation automatique ou parcours simple), et sans reconduction. Reste une zone d’ombre assumée, les critères de sélection ne sont pas communiqués, ce qui explique des différences d’expérience entre abonnés. Dans ses communications, la formulation reste prudente et renvoie au fait d’être destinataire du courriel pour en bénéficier.

Famille by CANAL + Eurosport 1 offert 12 mois, activation automatique

Fin juillet, plusieurs abonnés Freebox Pop ont reçu un message leur annonçant la mise en clair déjà active du bouquet Famille by CANAL (plus de 30 chaînes) et d’Eurosport 1 pendant 12 mois, sans engagement et sans reconduction. L’e-mail précise que l’offre est réservée aux abonnés destinataires du message et non déjà abonnés à Famille by CANAL ; elle s’éteint automatiquement au terme de la période. Accès via le Player TV ou l’app Oqee. On note aussi une cohérence commerciale : Free a également créé un pack payant à 4,99 €/mois réunissant ces contenus, offrant un chemin de continuité pour les intéressés une fois l’année écoulée.

Canal+ La Chaîne en Live : 12 mois offerts à certains abonnés

Début septembre, Free a envoyé un autre e-mail à des abonnés Freebox Delta, offrant Canal+ La Chaîne en Live pendant 12 mois, là encore sans engagement et avec extinction automatique à l’issue de l’année. L’activation se fait depuis l’Espace abonné (Télévision > CANAL+). Un IBAN est demandé par Canal+ lors de la création du compte, « uniquement en cas de souscription à des options payantes », précise le message.

HBO Max (avec option Sport) : 1 mois inclus, Delta… puis Ultra et Révolution Light

Le 28 août, Free a d’abord informé des abonnés Freebox Delta d’un mois inclus à HBO Max Basic avec pub + option Sport, à activer avant le 28 octobre, puis 10,99 €/mois sans engagement. Le même jour en soirée, l’opérateur a élargi l’envoi à d’autres modèles : Freebox Ultra et Freebox Révolution Light ont reçu un e-mail quasi identique. Activation sur le canal 136 ou via l’Espace abonné (Télévision > HBO Max).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox