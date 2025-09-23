Sosh muscle ses forfaits 5G : jusqu’à 300 Go sans hausse de prix
Orange a modifié ses offres 5G sur sa marque low-cost, avec des enrichissements notables.
Bonne nouvelle pour les gros consommateurs de données mobiles : Sosh, la marque low-cost d’Orange, revoit ses offres 5G à la hausse sans toucher aux tarifs. Objectif affiché : rester compétitif face à Free, RED by SFR et B&YOU.
Premier changement, le forfait 150 Go avec 25 Go utilisables en Europe passe désormais à 200 Go en France et 30 Go en Europe. Le tout reste proposé à 14,99 € par mois, sans engagement. Deuxième évolution, l’ancienne formule avec 200 Go en France et 35 Go en Europe monte à 300 Go et 50 Go respectivement, toujours au même tarif de 20,99 € par mois.
Avec ces ajustements, Sosh se repositionne face à ses rivaux low-cost. Free propose par exemple 120 Go à 9,99 € et 350 Go à 19,99 €. RED by SFR affiche 100 Go à 8,99 € et 300 Go à 13,99 €. Enfin, B&YOU propose 120 Go à 11,99 €, 200 Go à 13,99 € et 300 Go à 19,99 €.
Si certains concurrents affichent des prix plus bas, la qualité du réseau Orange, souvent classé numéro un en couverture et en fiabilité, reste un argument de poids pour séduire les abonnés.