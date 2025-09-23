Sosh muscle ses forfaits 5G : jusqu’à 300 Go sans hausse de prix

Orange a modifié ses offres 5G sur sa marque low-cost, avec des enrichissements notables.

Bonne nouvelle pour les gros consommateurs de données mobiles : Sosh, la marque low-cost d’Orange, revoit ses offres 5G à la hausse sans toucher aux tarifs. Objectif affiché : rester compétitif face à Free, RED by SFR et B&YOU.

Premier changement, le forfait 150 Go avec 25 Go utilisables en Europe passe désormais à 200 Go en France et 30 Go en Europe. Le tout reste proposé à 14,99 € par mois, sans engagement. Deuxième évolution, l’ancienne formule avec 200 Go en France et 35 Go en Europe monte à 300 Go et 50 Go respectivement, toujours au même tarif de 20,99 € par mois.

Avec ces ajustements, Sosh se repositionne face à ses rivaux low-cost. Free propose par exemple 120 Go à 9,99 € et 350 Go à 19,99 €. RED by SFR affiche 100 Go à 8,99 € et 300 Go à 13,99 €. Enfin, B&YOU propose 120 Go à 11,99 €, 200 Go à 13,99 € et 300 Go à 19,99 €.

Si certains concurrents affichent des prix plus bas, la qualité du réseau Orange, souvent classé numéro un en couverture et en fiabilité, reste un argument de poids pour séduire les abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox