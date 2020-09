Smartphones : Samsung s’adresse à ses fans et Royole remet le couvert sur le pliable

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : le Samsung Galaxy S20 FE, le Royole FlexPai 2 et les Nokia 2.4/3.4.

Cette semaine, Samsung a officialisé le Galaxy S20 FE dans des versions 4G et 5G à 659 et 759 euros, d’ailleurs disponibles en précommande chez Free Mobile. Il propose un écran Super AMOLED 6,5 pouces FHD gérant le 120 Hz, un triple capteur photo 12 + 12 + 8 Mégapixels à l’arrière et un capteur photo 32 Mégapixels pour les selfies. Certifié IP68, le nouveau de Samsung embarque une batterie 4 500 mAh rechargeable en filaire ou en sans-fil.

Royole, firme chinoise qui a lancé le premier smartphone pliable avec écran souple sur le marché, remet le couvert. Elle a en effet offert un successeur au FlexPai avec le FlexPai 2. Au programme : écran 7,8 pouces avec une interface logicielle waterOS 2.0 aux petits oignons pour le multitâche, quadruple capteur photo 64 + 32 + 16 + 8 Mégapixels et batterie 4 450 mAh. Le constructeur a opté pour la plate-forme Snapdragon 865. Son smartphone s’annonce ainsi compatible avec la 5G. Uniquement annoncé en Chine, il y a été annoncé les équivalents de 1 250 et 1 450 euros selon les configurations.

HMD Global a dévoilé deux nouveaux smartphones Nokia 2.4 et 3.4 à respectivement 139 et 179 euros, dont la commercialisation interviendra dans les prochaines semaines. Le premier s’équipe d’un chipset Helio P22, d’un écran 6,5 pouces HD+, d’un double capteur photo et d’une batterie 4 500 mAh. Le second propose un chipset Snadragon 460, un écran 6,39 pouces HD+, un triple capteur photo et une batterie 4 000 mAh. Tous les deux tournent sous Android 10 et sont déjà promis à la mise à jour Android 11.

Sans oublier la plate-forme Snapdragon 750G, qui propose des spécificités gaming et la 5G sur le gros milieu de gamme, ou les fuites concernant les noms des quatre iPhone 12, attendus dans les prochaines semaines.