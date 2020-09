Les nouveaux Samsung Galaxy S20 Fan Edition débarquent en précommande chez Free Mobile avec un cadeau à la clé

Le nouveau bébé de Samsung est à présent disponible en précommande dans la boutique en ligne de Free Mobile. A l’occasion de son lancement, le bracelet connecté “Galaxy Fit2” est offert. Les premières livraisons sont prévues à partir du 1er octobre.

Avec le Galaxy S20 FE en version 5G et 4G, Samsung a dévoilé hier un nouveau venu dans cette gamme, à un prix plus abordable. Ce nouveau modèle reprend l’essentiel des Galaxy S20 en mettant l’accent sur la couleur tout en proposant des caractéristiques techniques intéressantes. On notera une batterie de 4500 mAh, un écran plat Dynamic Amoled de 6,5″, ou encore un capteur principal de 12MP, un module ultra grand angle de 12MP, ainsi qu’un capteur de 8MP doté d’un téléobjectif avec un zoom optique jusqu’à x3 sans perte de netteté.

A peine annoncé, le Samsung Galaxy S20 Fan Edition débarque aujourd’hui en précommande dans la boutique en ligne Free Mobile. Deux versions sont proposées.

La première, compatible 5G, est affichée à 759€ à la commande avec 128 Go de stockage. Ce modèle est également accessible en 4 fois sans frais soit 261€ à la commande puis 3 fois 166€, mais aussi en location 24 mois.

La seconde version, dite 4G, est plus accessible, à 659€ en achat comptant. Même capacité de stockage et la possibilité de l’acquérir en 4 fois sans frais, à savoir 167€ à la commande puis 3 fois 164€.

A l’occasion de ce lancement, le nouveau bracelet connecté de Samsung “Galaxy Fit2” d’une valeur de 59€, est offert pour tout achat du nouveau smartphone du géant sud-coréen. Les premières livraisons sont prévues à partir du 1er octobre.