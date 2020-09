Free Ligue 1 Uber Eats : “ça marche” avec plus de 500 000 utilisateurs uniques le week-end dernier

L’adhésion à Free Ligue 1 Uber Eats est de plus en plus grande, l’opérateur semble avoir visé juste.

Accéder aux extraits des meilleurs moments et des buts en quasi-direct, c’est plaisant pour beaucoup de fans de ballon rond. Devant le succès de son arrivée dans le foot français, Free a prolongé la semaine dernière la période d’essai gratuite de son nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats à une date non définie. Il devrait être ainsi possible de profiter de la 5ème journée ce week-end, voire de la 6ème. Après des couacs au démarrage il y a un mois, l’application se peaufine semaine après semaine, ses formats exclusifs apportent une réelle plus-value et trouvent aussi leur public. “Elle marche”, a affirmé hier sur Franceinfo Thomas Reynaud, directeur général de Free. “Sur la dernière journée de championnat, on a eu plus de 500 000 utilisateurs uniques”, s’est-il par ailleurs félicité.

Pas de regret pour l’opérateur, “bien au contraire”, l’objectif est désormais de proposer plus de 2000 contenus d’ici la fin de la saison en comptant les résumés de matchs. Côté développement, la priorité actuelle pour la team de Free Ligue 1 Uber Eats, c’est la gestion du live et plus particulièrement l’intégration des prestataires en retard, ce qui va justement permettre de meilleurs zooms sur les actions pour mieux suivre le ballon lors du visionnage des extraits en écran scindé sur smartphone. Accéder aux extraits des meilleurs moments et des buts en quasi-direct semble donc plaire

Pour rappel, le service sera a terme inclus pour les abonnés Freebox Delta et Pop, les abonnés Freebox hors promotion et les détenteurs du forfait Free à 19.99€, mais payant pour les autres cas de figure. Le tarif n’a pas encore été révélé. Si les notifications sont activées sur iOS et Android, les alertes restent pour le moment aux abonnés absents sur les Freebox.