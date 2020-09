Sosh ajoute 20 Go à deux de ses forfaits, automatiquement et gratuitement

Une augmentation automatique, mais sans hausse de prix ! C’est l’annonce de Sosh ce matin qui devrait ravir les abonnés.

Une pratique bien utilisée par ses concurrents mais cette fois, c’est une bonne surprise. La marque low-cost d’Orange a annoncé intégrer 20 Go supplémentaires à ses forfaits à 19.99€/mois et 24.99€/mois. Les abonnés à ces deux offres voient ainsi leur enveloppe de données mobiles passer respectivement de 20 à 40 Go et 50 à 70 Go, sans changement de prix.

A noter que selon nos observations, seuls les espaces abonnés des forfaits à 70 Go ont été mis à jour, indiquant la nouvelle enveloppe de data disponible. La promo est également accessible pour les nouveaux abonnés. Pour les abonnés au forfait à 19.99€, l’augmentation de leur enveloppe sera appliquée le 9 octobre prochain.