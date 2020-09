Une nouvelle puce 5G fabriquée par Qualcomm pour les smartphones milieu de gamme

Lors de la sortie des premiers smartphones embarquant la 5G, ces derniers se situaient dans la tranche haut de gamme, avec un prix élevé. Grâce à Qualcomm, des modèles milieu de gamme sont depuis quelques temps équipés de puces 5G.

Cette semaine, l’entreprise américaine a dévoilé le nouveau SoC Snapdragon 750G. Une nouvelle puce prenant en charge la 5G Sub-6 GHz, ainsi que la 5G mmWAve, une très haute fréquence offrant les meilleurs débits pendant que d’autres SoC de la même gamme n’utilisent que la 5G Sub-6 GHz.

Par rapport au modèle qui le précède (Snapdragon 730G), la nouvelle puce conçue par Qualcomm annonce une amélioration de 10 % des rendus graphiques, une amélioration de 20 % de l’AI Engine (pour l’intelligence artificielle), ainsi qu’une amélioration de 20 % du CPU.

Côté jeux vidéo, le Snapdragon 750G est optimisé avec certaines fonctionnalités d’”Elite Gaming,” ainsi qu’une nouvelle technologie de réduction des bruits. « Indépendamment des bruits en arrière-plan tels que les constructions, les enfants ou un chien qui aboie, les auditeurs peuvent entendre la parole haut et fort grâce à la suite de communication audio et vocale basée sur l’IA de Qualcomm Technologies qui est intégrée au Snapdragon 750G », indique Qualcomm.

Tout laisse à penser que ce nouveau SoC ouvrira une porte aux fabricants de smartphones, afin qu’ils puissent proposer des appareils embarquant la 5G avec un prix abordable. Parmi les constructeurs, Xiaomi s’est déjà engagé à utiliser ce composant : « Xiaomi s’est engagé à développer des appareils de pointe pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour la 5G », a déclaré Quanxin Wang, directeur général des produits et de la technologie chez Xiaomi International. « Nous sommes fiers de travailler avec Qualcomm Technologies pour lancer le premier smartphone commercial basé sur le dernier Snapdragon 750G aux consommateurs. »

Mais Qualcomm ne s’arrête pas là et a d’ores et déjà annoncé qu’il proposera une puce 5G destinée à équiper la génération Snapdragon 4-series, en 2021. Ce qui permettrait de repousser les limites et de proposer des smartphones 5G à moins de 250€.