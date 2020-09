Meteor : l’application mobile pour mesurer facilement la qualité de votre connexion internet, se met à jour

Après iOS, c’est au tour de la version Android de recevoir une nouvelle mise à jour.

Mesurer la qualité de sa connexion Internet, ce n’est pas évident pour pléthore d’utilisateurs. L’application Meteor, disponible gratuitement sur mobile, se propose ainsi d’accompagner les néophytes dans cette démarche avec l’intégration d’un compagnon virtuel (Le Monstre Cosmique) riche en explications et idéal pour faciliter la compréhension des résultats.

Une nouvelle version à présent disponible sur Android permet une meilleure prise en charge des appareils Android 11, en plus de corrections de bugs et d’améliorations de performances.

Plus concrètement, Meteor fait partie de nombreuses applications permettant de tester la qualité de sa connexion Internet en 3G, 4G ou Wi-Fi. À l’issue des mesures, celle-ci chiffre le débit descendant (téléchargement/réception), le débit montant (envoi/émission) et le ping. Elle indique par ailleurs si la connexion est suffisante pour les applications, celles indiquées par défaut et celles ajoutées par l’utilisateur (jusqu’à 6 parmi plusieurs dizaines disponibles, incluant les populaires Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Twitter, Gmail, Netflix, YouTube, Spotify, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Clash Royale et Pokémon Go).