Android 11 sur Android TV, moins de latence pour une meilleure expérience utilisateur

La nouvelle version de l’OS, estampillée Android 11 est déjà disponible en version stable pour les smartphones depuis quelques temps, elle va se déployer sur les téléviseurs équipés d’Android TV.

Android 11 a pour but d’améliorer les performances et la sécurité des appareils sur lequel il est installé. Au travers d’un communiqué officiel, Google indique que la gestion de la mémoire va être améliorée et que l’utilisateur aura la possibilité de donner des autorisations uniques aux applications. “Android 11 sur Android TV présente des améliorations en matière de performances et de confidentialité, de nouvelles fonctionnalités adaptées à la télévision et des outils de développement actualisés.” peut-on lire sur le blog des développeurs.

Grâce à la mise à jour vers Android 11 les utilisateurs auront la possibilité de connecter plus de modèles de manette USB ou Bluetooth comme la manette pro de Nintendo Switch ou le contrôleur Steam.

Cette mise à jour permettra aussi d’avoir moins de latence, ceci sera possible grâce au mode “Auto Low Latency” conjointement avec la norme HDMI 2.1. Cette norme permet de réduire de façon significative le traitement graphique avec un système de décodage plus efficace.

Petit plus de cette mise à jour, qui concerne les développeurs. Ces derniers pourront mieux tester leurs applications avant de pouvoir les proposer sur le Play Store.