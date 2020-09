Clin d’oeil : face à la 5G de Free Mobile, il colle une multitude d’affichettes dans le quartier

Il n’est pas un adepte du modèle Amish mais refuse la 5G de Free Mobile dans sa résidence.

A l’heure où la 5G fait débat un peu partout en France, un propriétaire nancéen ne lâche rien face à l’implantation de deux antennes 5G de Free Mobile et Bouygues Telecom, dans un quartier de la commune de Lunéville en Meurthe-et-Moselle.

A sa plus grande déception, sur quatre résidences soit 72 logements, vingt ont voté pour la 5G et quatre dont lui s’y sont opposés lors d’une assemblée générale la semaine dernière.

Tout comme les trois autres propriétaires réfractaires, Pierre Czertow craint un impact des ondes sur la santé et fustige un vote motivé par l’argent. “Dans ces immeubles, beaucoup de propriétaires louent leurs appartements, donc n’y vivent pas. Ils ont voté en pensant au gain d’argent et non à la santé des locataires. C’est une vision à court terme ». Les deux opérateurs verseront 17 000 € par an à la copropriété, un montant qui sera ensuite partagé entre les propriétaires en fonction de la superficie de leurs appartements.

Les antennes de Free Mobile et Bouygues Telecom seront dissimulées dans une fausse cheminée. “Est-ce un bon plan d’en installer dans ce quartier résidentiel dense, sans bureaux mais avec des familles, des personnes âgées, l’école et le collège”, s’interroge l’opposant. Pour lui pas question de baisser les bras, il faut soulever davantage les foules… Pour ce faire, il placarde des affichette sur les poteaux du quartier pour informer les riverains. Mais beaucoup ont déjà disparu.

Avec d’autres réfractaires, il pense lancer une pétition et l’assure, il n’est pas un défenseur du modèle Amish et ne souhaite pas un “retour à la lampe à huile”, allusion faite aux récentes déclarations d’Emmanuel Macron en réponse à la demande de moratoire sur la 5G de 70 élus de gauche et écologistes.

Source : L’Est Républicain